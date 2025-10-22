La stagione che verrà | Il teatro è un’arte profondamente umana Può renderci migliori

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Perché nel momento in cui la tecnologia è andata avanti in un modo incredibile, continua ad esistere un luogo vecchissimo come il teatro?". Si apre con un interrogativo del direttore artistico Stefano Massini, la presentazione della nuova stagione teatrale 2025-26 del Teatro Era. "La tecnologia si è portato via tanto, ad esempio prima se si voleva vedere una partita di calcio dovevi andare con il freddo o con la pioggia allo stadio mentre ora ti puoi vedere tutto comodamente dal divano. Ma non sei più parte dell’evento. Il teatro trasmesso in tv non sarebbe più teatro, sarebbe televisione. Il cinema è in una crisi profonda perché anche il cinema è arrivato a casa, un film si può vedere anche sul cellulare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la stagione che verr224 il teatro 232 un8217arte profondamente umana pu242 renderci migliori

© Lanazione.it - La stagione che verrà: "Il teatro è un’arte profondamente umana. Può renderci migliori"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stagione di prosa al Teatro Donizetti, Panigada: “Una ribalta per i giovani” - È come quando in sala si abbassano le luci ed il brusio del pubblico lascia spazio al silenzio fino a quando come per magia si apre il sipario e si spalanca un nuovo mondo: ... Lo riporta bergamonews.it

Stagione Teatro Stabile Fvg con nuove produzioni - Dal classico al contemporaneo: dunque da Shakespeare e Checov, a Davide Enia e Stefano Massini con grandi regie (tra gli altri Peter Stein, Davide Livermore, Leonardo Lidi) e grandi attori (tra cui ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Stagione Verr224 Teatro 232