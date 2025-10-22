"Perché nel momento in cui la tecnologia è andata avanti in un modo incredibile, continua ad esistere un luogo vecchissimo come il teatro?". Si apre con un interrogativo del direttore artistico Stefano Massini, la presentazione della nuova stagione teatrale 2025-26 del Teatro Era. "La tecnologia si è portato via tanto, ad esempio prima se si voleva vedere una partita di calcio dovevi andare con il freddo o con la pioggia allo stadio mentre ora ti puoi vedere tutto comodamente dal divano. Ma non sei più parte dell’evento. Il teatro trasmesso in tv non sarebbe più teatro, sarebbe televisione. Il cinema è in una crisi profonda perché anche il cinema è arrivato a casa, un film si può vedere anche sul cellulare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La stagione che verrà: "Il teatro è un’arte profondamente umana. Può renderci migliori"