La squadra doveva essere shakerata Con i brocchi non si vince? È la verità | le parole di Chivu dopo il 4-0 dell’Inter in Champions

“La squadra doveva essere capita, aveva bisogno di fiducia e di essere shakerata. I ragazzi sono bravi, hanno ancora il fuoco di fare un’altra stagione ai vertici”. Mister Christian Chivu soddisfatto, ma anche consapevole del lavoro svolto, dopo la vittoria dell’ Inter per 4-0 in trasferta sull’ Union Saint-Gilloise nella terza giornata di Champions league. Secondo il tecnico, i nerazzurri andavano scossi per ritrovare gli stimoli necessari, per superare lo scudetto perso e la roboante sconfitta con il Psg della scorsa annata: “Questa squadra doveva trovare la fiducia – ha spiegato Chivu ai microfoni di Sky – mettersi alle spalle quello che è stato il finale della scorsa stagione, le delusioni dopo tante aspettative per un’annata fatta bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

