La Spal è forte ma attenzione al Mezzolara
di Stefano Manfredini Tra gli osservatori interessati alla gara in programma sabato allo stadio Mazza spicca Mirko Valdifiori. L’ex playmaker – attualmente collaboratore tecnico della Nazionale di Malta – ha giocato nella Spal dal 2018 al 2020, nelle ultime due stagioni di serie A. Ma soprattutto è di Russi, e nella squadra del suo paese è cresciuto prima di diventare un calciatore affermato. "Ho seguito quello che è accaduto nel corso dell’estate, la Spal è una società che mi è restata nel cuore – assicura il doppio ex –. È stato un grande dispiacere il fallimento, è davvero assurdo quello che è successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
