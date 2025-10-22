Entro la fine del mese di novembre sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale, in Spagna, «tutto il catalogo di elementi e simboli franchisti affinché siano ritirati dal Paese e dalle sue strade». Pedro Sanchez lo ha annunciato davanti al Congresso dei deputati, in risposta al capogruppo del partito della sinistra radicale basca Eh Bildu. Mertxe Aizupurua, infatti, ha chiesto al primo ministro iberico quali fossero le azioni del suo governo per «impedire atti di esaltazione fascista» e contrastare «i gruppi neo fascisti» attivi nel Paese. La risposta del primo ministro è stata, quindi, l’elenco. Ma Sanchez ha anche ricordato che «questo governo ha già adottato molte misure legate alla memoria democratica». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Spagna rimuoverà i simboli franchisti dalle strade