Roma, 22 ottobre 2025 – Oltre un piccolo imprenditore, commerciante o ristoratore su tre (36,4%), si sente spesso solo nel proprio ruolo e a rischio di burnout, e oltre quattro su dieci (41,7%), hanno pensato di chiudere l’attività a causa dello stress e del peso emotivo legato alla gestione quotidiana del business. In questo scenario, la presenza di una rete di supporto diventa fondamentale per affrontare le sfide di ogni giorno e mantenere un equilibrio sostenibile tra vita personale e lavoro. In questo network, un ruolo fondamentale è svolto da colleghi, soci, amici e familiari, ma, curiosamente, emerge anche la presenza dell’ intelligenza artificiale: per il 7% dei piccoli imprenditori, strumenti come ChatGPT rappresentano una vera e propria fonte di supporto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La solitudine dell’imprenditore: 1 su 3 a rischio burnout