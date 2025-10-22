"Sono donna e madre di maschi e femmine, è nostra responsabilità educarli al rispetto dell’altro senza distinzione". Domenica, la sindaca Cosciotti sarà alla testa della Camminata della Rete Viola contro la violenza sulle donne, Pioltello è una delle tappe dell’iniziativa e tra i fondatori del network che combatte anche la mentalità nella quale botte, soprusi e vessazioni trovano terreno fertile. "L’anno scorso nel nostro sportello sono state seguite 80 donne - aggiunge - è una realtà che ci lascia sgomenti e che non conosce censo, livello di istruzione o d’età. Riguarda ventenni e ottantenni, manager e casalinghe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La sindaca sarà in testa al corteo: "Educhiamo i figli al rispetto dell'altro"