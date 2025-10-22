La sindaca sarà in testa al corteo | Educhiamo i figli al rispetto dell’altro
"Sono donna e madre di maschi e femmine, è nostra responsabilità educarli al rispetto dell’altro senza distinzione". Domenica, la sindaca Cosciotti sarà alla testa della Camminata della Rete Viola contro la violenza sulle donne, Pioltello è una delle tappe dell’iniziativa e tra i fondatori del network che combatte anche la mentalità nella quale botte, soprusi e vessazioni trovano terreno fertile. "L’anno scorso nel nostro sportello sono state seguite 80 donne - aggiunge - è una realtà che ci lascia sgomenti e che non conosce censo, livello di istruzione o d’età. Riguarda ventenni e ottantenni, manager e casalinghe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Snami Sindacato. . Angelo Testa, presidente nazionale SNAMI, apre il 44º Congresso ?”Importante momento di confronto” - facebook.com Vai su Facebook
Il fantoccio a testa in giù del sindaco di Terni Bandecchi. Lui: "Bella c...ta avete fatto voi di sinistra" - X Vai su X
Cortei, Meloni: violenze? In testa a corteo striscione per 7 ottobre - Le violenze erano organizzate e preordinate, non da chi organizzava le manifestazioni. notizie.tiscali.it scrive
Meloni, non infiltrato chi inneggia Hamas in testa a corteo - Le violenze erano organizzate e preordinate, non da chi organizzava ma sono fenomeno un po' più ... Si legge su notizie.tiscali.it