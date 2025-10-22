La showgirl argentina è stata paparazzata insieme a Kemal Alagol chirurgo conosciuto negli ambienti del jet set

A rchiviati i momenti difficili e le relazioni finite, Belen Rodriguez sembra pronta a una fase nuova della sua vita, fatta di leggerezza e libertà. La conduttrice argentina, come racconta Chi, è tornata a sorridere accanto a Kemal Alagol, chirurgo conosciuto negli ambienti del jet set. Le foto pubblicate dal settimanale li mostrano insieme in atteggiamenti affettuosi: lui che la accompagna, le prende la valigia, la segue con attenzione e garbo. Fino al bacio che sembra non lasciare dubbi sul feeling che li unisce. Belen Rodriguez litiga con un benzinaio a Porto Cervo: «Mi sta sul c***o» X Leggi anche › Stefano De Martino non vuole Belen in Rai? Chi è Kemal Alagol, nuovo compagno di Belen. 🔗 Leggi su Iodonna.it

