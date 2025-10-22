La serie sul Mostro di Firenze è una grandissima delusione

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delusione tremenda. “Il Mostro”, la serie tv di Stefano Sollima dedicata ai tristi fatti di Firenze, presentata  Venezia 82 e in streaming su Netflix dal 22 ottobre, arrivava con tante attese e speranze, la promessa di un taglio differente sugli eventi che tennero una città e un paese col. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

serie mostro firenze 232Alle radici del male con “Il Mostro” di Firenze. Su Netflix una singolare caccia al colpevole - N é Pietro Pacciani né i compagni di merende: i 4 episodi della miniserie Il Mostro, da oggi su Netflix, evitano la mera cronaca nera per analizzare il caso attraverso lo sguardo e le tensioni sociali ... Segnala iodonna.it

serie mostro firenze 232Il Mostro, tutto sulla serie di Stefano Sollima ispirata alla storia del Mostro di Firenze - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Mostro, tutto sulla serie di Stefano Sollima ispirata alla storia del Mostro di Firenze ... Riporta tg24.sky.it

serie mostro firenze 232Il Mostro, su Netflix la serie firmata Stefano Sollima su Pietro Pacciani - Su Netflix &#232; disponibile Il Mostro, serie tv ispirata alla storia di Pietro Pacciani, il Mostro di Firenze. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Mostro Firenze 232