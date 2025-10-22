La sera delle 2 comete | tutti gli appuntamenti con il Planetario di Bari

Baritoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 Ottobre dalle ore 19:00 alle 20:00 osservazione astronomica e spettacolo di planetario dedicato alle stelle comete visibili in questo periodo.Osserveremo al telescopio le comete C2025 R2 (SWAN) e C2025 A6 (Lemmon) per poi spostarci nel planetario per conoscere i segreti delle comete. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

BellaMa’ di sera, ascolti tv 14 settembre: flop preoccupante per Rai 2/ Tutti i dati - Domenica, 14 settembre, in prima serata su Rai2, ha debuttato il programma di Pierluigi Diaco nella sua versione serale, ottenendo ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Sera 2 Comete Tutti