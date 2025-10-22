La sera delle 2 comete | tutti gli appuntamenti con il Planetario di Bari
Venerdì 24 Ottobre dalle ore 19:00 alle 20:00 osservazione astronomica e spettacolo di planetario dedicato alle stelle comete visibili in questo periodo.Osserveremo al telescopio le comete C2025 R2 (SWAN) e C2025 A6 (Lemmon) per poi spostarci nel planetario per conoscere i segreti delle comete. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Due comete illumineranno il cielo d’Italia: la Lemmon e la Swan saranno visibili la sera del 20 ottobre, con la Lemmon talmente luminosa da poter essere osservata anche a occhio nudo. ? - facebook.com Vai su Facebook
