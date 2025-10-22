La sentenza di Ancona restituisce alle vittime di stupro la fiducia nella giustizia

La Corte d’Appello di Ancona ha condannato un venticinquenne maceratese per lo stupro di una ragazza che all’epoca dei fatti, il 2019, era minorenne. Il tribunale di Macerata nel 2022 aveva assolto l’imputato “perché il fatto non costituisce reato”. La notizia sull’udienza davanti alla Corte d’Appello di Ancona, ieri si è diffusa rapidamente tra attiviste e avvocate dei Centri antiviolenza, dopo la pubblicazione di alcuni stralci della sentenza di primo grado. E’ evidente che i miti sulla violenza sessuale sono talmente persistenti che continuano ad essere inseriti nelle motivazioni di alcune sentenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La sentenza di Ancona restituisce alle vittime di stupro la fiducia nella giustizia

Argomenti simili trattati di recente

Stupro, assolto perché «lei non era vergine». Castelraimondo, appello la condanna a 3 anni al giovane elettricista: sentenza ribaltata ad Ancona Vai su Facebook

#Ancona, Per i giudici non era stupro perché la ragazza aveva già avuto esperienze sessuali: le motivazioni della prima sentenza che avevano fatto discutere sono state ribaltate #Mattino5 - X Vai su X

Assolto da stupro, “vittima 17enne non chiese aiuto”. Appello ribalta sentenza: “Consenso deve esserci sempre” - In primo grado era stato assolto perché, secondo i giudici, la ragazza “non aveva chiesto aiuto né cer ... Segnala fanpage.it

Stupro, sulla sentenza choc di Macerata è rivolta dei parlamentari Pd: “Approvare la legge sul consenso” - Il giudice ha assolto in primo grado un giovane che nell’estate del 2019 aveva 25 anni, lei 17: si appartarono in auto. msn.com scrive

Violenta una 17enne e viene condannato a tre anni, la sentenza dopo l'assoluzione shock: "Ribaltato verdetto medievale" - Il tribunale in precedenza aveva escluso gli abusi perché la ragazza "era in condizione di immaginarsi gli sviluppi della situazione" ... Riporta today.it