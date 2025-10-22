La scure cinese sulle terre rare il caso Nexperia e gli effetti su Bmw e Mercedes Cosa sta succedendo

Roma, 22 ottobre 2025 – Il ministro del Commercio cinese si recherà a Bruxelles “nei prossimi giorni” per discutere delle severe restrizioni all’esportazione di terre rare imposte da Pechino, ha dichiarato martedì il commissario europeo al Commercio, Maroš Šef?ovi?.  Parlando in conferenza stampa a Strasburgo, Šef?ovi? ha dichiarato ai giornalisti che la sua controparte cinese, Wang Wentao, ha accettato il suo invito dopo una videochiamata “costruttiva” di due ore sui controlli di Pechino, che hanno allarmato i responsabili politici e le imprese dell’UE. La Cina detiene circa il 70% dell’ estrazione mondiale di terre rare e il 90% della loro lavorazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

