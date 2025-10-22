La scoperta brianzola | la terapia genica che somministrata subito dopo la nascita migliora la vita del bambino
Una scoperta importante, che migliorerà la qualità di vita del bambino affetto dalla grave malattia genetica. Una scoperta firmata Fondazione Tettamanti e Istituto San Raffaele Telethon. Lo studio – pubblicato sulla rivista scientifica internazionale “Molecular Therapy: methods and clinical. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Torna “Saperi e Sapori del Fiume”, la rassegna enogastronomica itinerante che da anni porta alla scoperta di paesaggi, tradizioni e sapori della Valle dell’Oglio. Arrivata alla XIX edizione, coinvolge un territorio vasto, 34 Comuni distribuiti tra le province di Ber - facebook.com Vai su Facebook
Terapia genica restituisce la vista a un 38enne affetto dalla sindrome di Usher di tipo 1B. Prima volta al mondo - Nella scienza e nella medicina non si può parlare di miracolo, ma di frontiere superate oltre l’immaginabile e di eccezionalità sì. Riporta ilfattoquotidiano.it
Università Vanvitelli, paziente ritrova la vista con la terapia genica scoperta a Napoli - Una nuova terapia genica consente ad Antonio, un paziente italiano di 38 anni, di recuperare la vista: è il primo malato al mondo affetto da Retinite di Usher di tipo 1B, malattia genetica ... Come scrive ilmattino.it
Recupera la vista con terapia genica - Ha recuperato la vista un giovane 38enne con la sindrome di Usher di tipo 1B, una rara malattia genetica che si manifesta con cecità e sordità, sottoposto per la prima volta al mondo a un’innovativa ... Come scrive vita.it