La Russia compie un' esercitazione delle forze nucleari | testati due missili intercontinentali

Tgcom24.mediaset.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esercitazione ha coinvolto le componenti terrestri, marittime e aeree dell'esercito, ha riferito il Cremlino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

la russia compie un esercitazione delle forze nucleari testati due missili intercontinentali

© Tgcom24.mediaset.it - La Russia compie un'esercitazione delle forze nucleari: testati due missili intercontinentali

