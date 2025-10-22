La Ruota della Fortuna Gerry Scotti incredulo | Sto male mi devo sedere
La Ruota della Fortuna è diventato, in poco tempo, uno dei prodotti di punta di Canale 5, visto che ogni sera riesce a raccogliere tantissimi ascoltatori davanti allo schermo, ottenendo dei dati di ascolto importanti. La sfida con Affari Tuoi, infatti, è una delle più combattute, a oggi, nel mondo della televisione italiano. Ogni sera tre diversi concorrenti provano a vincere il bottino da 100.000 euro dello show Mediaset condotto da Gerry Scotti e, ancora una volta, è stata la campionessa Daniela Petrilli ad avere l’opportunità di accaparrarsi il premio finale. La fuoriclasse del programma televisivo, però, ancora una volta non ha deluso le aspettative, anzi ha sorpreso tutti, conduttore compreso, portando a casa, per la seconda sera consecutiva, il premio più alto messo in gioco. 🔗 Leggi su Dilei.it
