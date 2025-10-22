La Ruota della Fortuna doppia vincita da 100mila euro per l’insegnate Daniela

Per due volte consecutive ha trovato la busta con i 100mila euro: doppia vincita per l’insegnate Daniela di Sabaudia che nelle sere in cui ha partecipato alla Ruota della Fortuna - le puntate di lunedì 20 e martedì 21 ottobre - è riuscita a mettere insieme un montepremi totale di 242.700 euro.Un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it