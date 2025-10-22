La Ruota della Fortuna doppia vincita da 100mila euro per l’insegnate Daniela
Per due volte consecutive ha trovato la busta con i 100mila euro: doppia vincita per l’insegnate Daniela di Sabaudia che nelle sere in cui ha partecipato alla Ruota della Fortuna - le puntate di lunedì 20 e martedì 21 ottobre - è riuscita a mettere insieme un montepremi totale di 242.700 euro.Un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
laruotadellafortuna - X Vai su X
Tele Club Italia. . Parla Sara Russo, la 19enne di Mugnano ancora campionessa a "La Ruota della Fortuna" - facebook.com Vai su Facebook
MEDIASET – CANALE 5 * 22/10: «LA RUOTA DELLA FORTUNA, NUOVA VINCITA RECORD PER LA CAMPIONESSA DANIELA PETRILLI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// ... Come scrive agenziagiornalisticaopinione.it
La prof di Sabaudia che ha sbancato “La Ruota della Fortuna” con un montepremi record - Daniela Petrilli, professoressa originaria di Sabaudia (provincia di Latina), è ... Riporta latinapress.it
Daniela Petrilli a La Ruota della Fortuna, chi è la campionessa dei record: la vincita epocale (con malore di Gerry Scotti) - Con una doppietta da 100mila euro in 48 ore, Daniela Petrilli conquista 242. Lo riporta libero.it