La Ruota della Fortuna applausi e lacrime | un campione umile premiato dalla sorte
Una gara molto equilibrata, quella di mercoledì 22 ottobre de La Ruota della Fortuna. Occhi puntati ovviamente su Daniela, campionessa in carica che ha segnato un record incredibile. È infatti la concorrente ad aver vinto di più in questo game show: ben 242.700 euro in appena due puntate. Al suo fianco però Alice e Tommaso, rispettivamente studentessa e professore. I due hanno dimostrato di saperci fare e la sfida è stata molto combattuta. Ecco com’è andata a finire. Testa a testa. Gerry Scotti ha sempre un debole per i giovani concorrenti. Tutti ricordano la puntata in cui si è commosso nell’annunciare il trionfo economico di una ragazza. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondisci con queste news
I tifosi presentano una coreografia stile "Ruota della Fortuna" che è diventata subito virale #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
La Ruota della Fortuna, Daniela di nuovo regina: seconda vittoria da 100mila euro - Daniela, la concorrente originaria di Sabaudia, torna sulla pedana luminosa de La Ruota della ... Scrive thesocialpost.it
Clamoroso a La ruota della fortuna: la campionessa Daniela fa doppietta con i 100 mila euro e Scotti si sente male - Clamoroso a La ruota della fortuna: la campionessa Daniela vince 100 mila euro per due serate consecutive e porta a casa oltre 220 mila euro in due puntate ... Riporta ultimenotizieflash.com
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime. Mega vincita per Daniela da Sabaudia - Un bottino importante per la nuova campionessa, che si è subito distinta per intelligenza, arguzia e un pizzico di fortuna ... Da corrieredellosport.it