La Rottamazione 5 voluta dalla Lega costa 790 milioni a chi paga le tasse

La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali voluta a tutti i costi dalla Lega costerà 790 milioni alle casse pubbliche, cioè ai cittadini che pagano le tasse. A quantificare nero su bianco i costi per lo Stato è la relazione tecnica al ddl di Bilancio bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. La possibilità di saldare a rate i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023, esclusi solo i debiti richiesti a seguito di accertamento, stando alle previsioni degli uffici del ministero dell’Economia potrebbe far incassare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione 9 miliardi di euro complessivi tra 2026 e 2035. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Rottamazione 5 voluta dalla Lega costa 790 milioni a chi paga le tasse

