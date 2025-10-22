La rinuncia del vescovo | Una grande stanchezza Ma non lascerò le diocesi

Il vescovo Fausto Tardelli ha annunciato lunedì mattina, in diretta sul canale YouTube della Diocesi, l’accoglimento, da parte della Santa Sede della sua rinuncia. Ieri ha diffuso questa sua nota personale. "Il canone 401 §1 del Codice di Diritto Canonico recita: “Il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all’ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze.” Quanto è richiesto a tutti i vescovi al compimento del 75° anno di età, io l’ho soltanto anticipato di pochi mesi, visto che l’età indicata la raggiungerò, a Dio piacendo, a breve: precisamente l’ormai davvero prossimo 5 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La rinuncia del vescovo: "Una grande stanchezza. Ma non lascerò le diocesi"

