Nanà ha raggiunto un traguardo straordinario: la laurea. Un percorso di studio e di crescita personale che racconta la forza della determinazione e il potere trasformativo della conoscenza. Ho scritto la prefazione della sua tesi e sono stata testimone di una storia che dimostra come la cultura possa aprire porte anche dove sembravano chiuse per . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it