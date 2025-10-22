La vita toglie, la vita dà. Vietato arrendersi, parola d’ordine speranza. Lo sa bene Massimo Castellani, 50enne riminese, che, dopo aver perso a causa di un’infezione la gamba destra nel gennaio 2024, si è ritrovato a convivere per mesi con dolore e pesanti difficoltà motorie, e non solo. "Sono uscito dall’ospedale tre mesi dopo l’amputazione – racconta Castellani – Con la protesi non riuscivo a camminare. Mi sentivo diverso, e preferivo non uscire di casa perché mi vergognavo a stare in mezzo agli altri". Ma lui non si arrende, continua a combattere e a informarsi, e la vita, inizialmente così crudele con lui, decide di ripagare la sua tenacia con qualcosa di speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La rinascita di Massimo Castellani. Un primo passo verso la speranza