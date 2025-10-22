La rinascita di Massimo Castellani Un primo passo verso la speranza
La vita toglie, la vita dà. Vietato arrendersi, parola d’ordine speranza. Lo sa bene Massimo Castellani, 50enne riminese, che, dopo aver perso a causa di un’infezione la gamba destra nel gennaio 2024, si è ritrovato a convivere per mesi con dolore e pesanti difficoltà motorie, e non solo. "Sono uscito dall’ospedale tre mesi dopo l’amputazione – racconta Castellani – Con la protesi non riuscivo a camminare. Mi sentivo diverso, e preferivo non uscire di casa perché mi vergognavo a stare in mezzo agli altri". Ma lui non si arrende, continua a combattere e a informarsi, e la vita, inizialmente così crudele con lui, decide di ripagare la sua tenacia con qualcosa di speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
