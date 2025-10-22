La riforma della legge sull' arbitrato | un segnale di apertura della Cina al mercato legale globale
Con il professor Stefano Porcelli abbiamo approfondito le recenti modifiche alla legge sugli arbitrati in Cina, approvate il 12 settembre dal Comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo. La riforma, che entrerà in vigore nel marzo 2026, modernizza e apre il sistema arbitrale cinese. 🔗 Leggi su Today.it
