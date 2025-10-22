La Resurrezione di Cristo sarà il film più costoso di Mel Gibson?

Movieplayer.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sequel de La Passione di Cristo, in arrivo nelle sale in due parti nel 2027, sta per essere proposto ai finanziatori nei prossimi mercati e per questo sono emerse le prime stime del colossale budget di produzione richiesto Il film in due parti di Mel Gibson, La Resurrezione di Cristo, sarà probabilmente il progetto con il budget più alto in vendita al prossimo American Film Market. Secondo alcune fonti, ognuno dei due film potrebbe avere un budget di circa 100 milioni di dollari, per un totale di 200 milioni di dollari per l'intera produzione. Si tratta di cifre rare al giorno d'oggi nel mercato indipendente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la resurrezione di cristo sar224 il film pi249 costoso di mel gibson

© Movieplayer.it - La Resurrezione di Cristo sarà il film più costoso di Mel Gibson?

Argomenti simili trattati di recente

resurrezione cristo sar224 filmLa Resurrezione di Cristo sarà il film più costoso di Mel Gibson? - Il sequel de La Passione di Cristo, in arrivo nelle sale in due parti nel 2027, sta per essere proposto ai finanziatori nei prossimi mercati e per questo sono emerse le prime stime del colossale budge ... Si legge su movieplayer.it

resurrezione cristo sar224 film‘La resurrezione di Cristo’, novità, colpi di scena, sostituzioni importanti e un cast italiano - Sono iniziate le riprese del film 'La resurrezione di Cristo', Mel Gibson si trova a roma con il cast che non comprende Jim Caviezel. Scrive youmovies.it

resurrezione cristo sar224 film"La Resurrezione": svelato il cast (anche italiano) del sequel de La Passione di Cristo - La Resurrezione, le cui riprese sono iniziate a inizio ottobre 2025 a Cinecittà, e tra gli interpreti ci sono diversi nomi noti al pubblico italiano. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Resurrezione Cristo Sar224 Film