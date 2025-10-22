La Resurrezione di Cristo sarà il film più costoso di Mel Gibson?

Il sequel de La Passione di Cristo, in arrivo nelle sale in due parti nel 2027, sta per essere proposto ai finanziatori nei prossimi mercati e per questo sono emerse le prime stime del colossale budget di produzione richiesto Il film in due parti di Mel Gibson, La Resurrezione di Cristo, sarà probabilmente il progetto con il budget più alto in vendita al prossimo American Film Market. Secondo alcune fonti, ognuno dei due film potrebbe avere un budget di circa 100 milioni di dollari, per un totale di 200 milioni di dollari per l'intera produzione. Si tratta di cifre rare al giorno d'oggi nel mercato indipendente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Resurrezione di Cristo sarà il film più costoso di Mel Gibson?

Argomenti simili trattati di recente

La pellicola La resurrezione di Cristo riparte dalla scena finale del divisivo film del 2004 a firma del regista Mel Gibson, deciso a scuotere nuovamente le coscienze con la sua rivisitazione biblica - facebook.com Vai su Facebook

Intoppo per La Resurrezione di Cristo: stando al sito Page Six, Jim Caviezel e Monica Bellucci non riprenderanno i ruoli di Gesù e Maria Maddalena nel sequel del film di Mel Gibson - X Vai su X

La Resurrezione di Cristo sarà il film più costoso di Mel Gibson? - Il sequel de La Passione di Cristo, in arrivo nelle sale in due parti nel 2027, sta per essere proposto ai finanziatori nei prossimi mercati e per questo sono emerse le prime stime del colossale budge ... Si legge su movieplayer.it

‘La resurrezione di Cristo’, novità, colpi di scena, sostituzioni importanti e un cast italiano - Sono iniziate le riprese del film 'La resurrezione di Cristo', Mel Gibson si trova a roma con il cast che non comprende Jim Caviezel. Scrive youmovies.it

"La Resurrezione": svelato il cast (anche italiano) del sequel de La Passione di Cristo - La Resurrezione, le cui riprese sono iniziate a inizio ottobre 2025 a Cinecittà, e tra gli interpreti ci sono diversi nomi noti al pubblico italiano. Da today.it