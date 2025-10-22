La resilienza femminile e la forza di non chiedere permesso Michela Andreozzi in scena con Tutta da aggiustare
Una donna sola in scena. O forse no: con lei ci sono almeno tre voci. Quella dell’adulta che cerca di essere all’altezza, quella della bambina che “non si applicava” e quella della madre che la voleva “in ordine”. "Tutta da aggiustare" è il nuovo monologo di Michela Andreozzi, un racconto ironico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’INNO DELLE DONNE Un messaggio potente di forza, dignità e consapevolezza femminile. Creato da Gessica Collarini, questo inno celebra il valore, la resilienza e l’unicità di ogni donna. Un invito a riconoscere la propria voce, a camminare con orgogli - facebook.com Vai su Facebook
Alice Degradi, la forza della resilienza sotto rete: “Il diabete non ha fermato il mio sogno” - Alla vigilia del campionato di A1 la pallavolista pavese si racconta: “Ho imparato a conciliare la malattia con lo sport, va sempre meglio. ilgiorno.it scrive