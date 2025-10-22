La resilienza femminile e la forza di non chiedere permesso Michela Andreozzi in scena con Tutta da aggiustare

22 ott 2025

Una donna sola in scena. O forse no: con lei ci sono almeno tre voci. Quella dell’adulta che cerca di essere all’altezza, quella della bambina che “non si applicava” e quella della madre che la voleva “in ordine”. "Tutta da aggiustare" è il nuovo monologo di Michela Andreozzi, un racconto ironico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

