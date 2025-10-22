La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’Aula del Senato in fase di replica in occasione delle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo di domani e venerdì 24 ottobre, a proposito delle manifestazioni per Gaza. Il testo integrale della replica di Meloni in Senato. «Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti. Cercherò di essere breve, rispondendo soprattutto alle cose che non condivido o a quelle che, dal mio punto di vista, hanno bisogno di alcune specifiche risposte. Inizierò dall’intervento del senatore Monti, che è stato poi ripreso anche da altri colleghi, da ultimo dal collega Alfieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La replica di Meloni in Senato: tutte le risposte, da Monti a Maiorino (testo e video integrale)