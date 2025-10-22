La Reggiana non si arrende mai | 11 punti su 12 arrivati da situazioni di svantaggio

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Dionigi ha risorse nascoste, con cui ribaltare la partita quando si mette male. È successo anche nell'ultimo turno contro il Bari. Da 0-1 al 3-1 finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la reggiana non si arrende mai 11 punti su 12 arrivati da situazioni di svantaggio

© Gazzetta.it - La Reggiana non si arrende mai: 11 punti (su 12...) arrivati da situazioni di svantaggio

Contenuti che potrebbero interessarti

reggiana arrende 11 puntiReggiana spreca e si arrende a Cantù - Gli uomini di Proftis non portano in fondo il vantaggio accumulato tra secondo e terzo quarto. Segnala rainews.it

reggiana arrende 11 puntiReggiana-Bari come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Reggiana- Riporta sport.virgilio.it

reggiana arrende 11 puntiReggiana, Fracchiolla: "Mancano ancora 36 punti. Motta? Ha qualità importanti" - “Il bilancio va sempre fatto in base al calendario e la Reggiana ha avuto avversari tosti finora. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Reggiana Arrende 11 Punti