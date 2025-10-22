La quinta stagione di Emily in Paris è alle porte
Da oggi disponibile il teaser trailer dell’attesissima quinta stagione di Emily in Paris. In questa nuova avventura, Emily intraprende la dolce vita a Venezia e affronta ogni svolta che la vita le presenta. Il nuovo capitolo della serie di successo creata da Darren Star e con protagonista Lily Collins debutterà solo su Netflix con dieci episodi il 18 dicembre. Sinossi. Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La quinta stagione di #EmilyInParis arriva il 18 dicembre su #Netflix ripartendo dall'Italia: ecco il primo teaser trailer e tutto quello che sappiamo - facebook.com Vai su Facebook
La quinta stagione di Stranger Things riprenderà le vicende con un salto temporale di quasi due anni. - X Vai su X
Emily in Paris: le prime immagini della quinta stagione della serie Netflix - La nuova stagione segue Emily nella Città Eterna, tra sfide professionali, delusioni amorose e un segreto che potrebbe cambiare i suoi rapporti più stretti. Lo riporta panorama.it
Emily in Paris 5, online il trailer della nuova stagione. Dal 18 dicembre su Netflix - Leggi su Sky TG24 l'articolo Emily in Paris 5, online il trailer della nuova stagione. Da tg24.sky.it
Emily in Paris è ancora Emily in Roma nel primo trailer della stagione 5 - La quinta stagione di Emily in Paris arriva il 18 dicembre su Netflix ripartendo dall'Italia: ecco il primo teaser trailer e tutto quello che sappiamo. Da comingsoon.it