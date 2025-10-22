La quinta stagione di Emily in Paris è alle porte

Nerdpool.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi disponibile il  teaser trailer   dell’attesissima quinta stagione di  Emily in Paris. In questa nuova avventura, Emily intraprende la  dolce vita  a Venezia e affronta ogni svolta che la vita le presenta. Il nuovo capitolo della serie di successo creata da  Darren Star  e con protagonista  Lily Collins  debutterà  solo su Netflix  con dieci episodi il  18 dicembre. Sinossi. Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

la quinta stagione di emily in paris 232 alle porte

© Nerdpool.it - La quinta stagione di Emily in Paris è alle porte

