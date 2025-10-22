La Pubblica Assistenza apre le porte ai cittadini | Un modo per conoscerci

In occasione della Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze, venerdì 24 ottobre la Pubblica Assistenza ’L’Avvenire’ Prato aprirà le porte alla cittadinanza con un grande open day dedicato alla scoperta del volontariato e delle tante attività che ogni giorno l’associazione svolge al servizio della comunità. Dalle ore del mattino, la sede di via San Jacopo sarà visitabile da cittadini, famiglie e curiosi che desiderano conoscere da vicino il mondo della solidarietà organizzata. Sarà possibile incontrare i volontari, scoprire la storia e i valori dell’associazione, ma anche osservare da vicino i mezzi e le attrezzature utilizzate per i servizi sanitari, sociali e di protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

