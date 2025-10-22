In occasione della Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze, venerdì 24 ottobre la Pubblica Assistenza ’L’Avvenire’ Prato aprirà le porte alla cittadinanza con un grande open day dedicato alla scoperta del volontariato e delle tante attività che ogni giorno l’associazione svolge al servizio della comunità. Dalle ore del mattino, la sede di via San Jacopo sarà visitabile da cittadini, famiglie e curiosi che desiderano conoscere da vicino il mondo della solidarietà organizzata. Sarà possibile incontrare i volontari, scoprire la storia e i valori dell’associazione, ma anche osservare da vicino i mezzi e le attrezzature utilizzate per i servizi sanitari, sociali e di protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Pubblica Assistenza apre le porte ai cittadini: "Un modo per conoscerci"