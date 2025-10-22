La Pubblica Assistenza apre le porte ai cittadini | Un modo per conoscerci
In occasione della Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze, venerdì 24 ottobre la Pubblica Assistenza ’L’Avvenire’ Prato aprirà le porte alla cittadinanza con un grande open day dedicato alla scoperta del volontariato e delle tante attività che ogni giorno l’associazione svolge al servizio della comunità. Dalle ore del mattino, la sede di via San Jacopo sarà visitabile da cittadini, famiglie e curiosi che desiderano conoscere da vicino il mondo della solidarietà organizzata. Sarà possibile incontrare i volontari, scoprire la storia e i valori dell’associazione, ma anche osservare da vicino i mezzi e le attrezzature utilizzate per i servizi sanitari, sociali e di protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Pubblica Assistenza Alfonsine (Protezione Civile) - facebook.com Vai su Facebook
La Pubblica Assistenza apre le porte ai cittadini: "Un modo per conoscerci" - Venerdì dalla mattina open day nella sede di via San Jacopo: si potranno vedere i mezzi, i settori di intervento e assistenza, parlare con i volontari. Scrive msn.com
La Pubblica assistenza apre le porte. Antincendio, si cercano i volontari - L’associazione dell’Alta Valdicecina: "Spirito di sacrificio ma anche un grande gioco di squadra". Riporta lanazione.it
Pubblica Assistenza, domani open day in sede dalle 15 - Attraverso l’open day organizzato domani dalle 15 nella sede di via Piratello 102, i volontari si metteranno a disposizione dei cittadini per ... Riporta ilrestodelcarlino.it