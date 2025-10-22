La prudenza italiana sugli asset russi Il Consiglio europe parte diviso

Formiche.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una linea, che è quella italiana, e ce ne un’altra, che è quella europea. Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per stabilire la sorte dei 200 miliardi di beni russi congelati e detenuti nei forzieri europei, a cominciare dalla finanziaria belga Euroclear. Il Consiglio europeo che si apre domani, è in buona sostanza spaccato. Il pomo della discordia si chiama prestito di riparazione: circa 140 miliardi di euro da girare direttamente all’Ucraina per sostenerne i costi di ricostruzione, da garantire proprio con le riserve della Bank of Russia messe sotto chiave nel Vecchio continente. 🔗 Leggi su Formiche.net

la prudenza italiana sugli asset russi il consiglio europe parte diviso

© Formiche.net - La prudenza italiana sugli asset russi. Il Consiglio europe parte diviso

Approfondisci con queste news

prudenza italiana asset russiGli asset russi congelati e come usarli per l’Ucraina senza compiere “il furto del secolo” - Dopo l’invasione dell’Ucraina, l’Europa ha bloccato circa 300 miliardi di asset della Federazione russa e di questi 210 si trovano presso la banca belga Euroclear, che, come principale ... Secondo repubblica.it

prudenza italiana asset russiSugli asset russi l’Europa stringe il cerchio intorno a Putin - L’Europa, che ha appena dato l’addio, graduale, al gas russo, è pronta a un nuovo affondo. Si legge su formiche.net

prudenza italiana asset russiRussia, il messaggio dell'ambasciatore: "Italia non sia complice del furto Ue su beni congelati" - L'Italia "non sia complice del furto del secolo", perché l'utilizzo degli asset russi congelati nell'ambito delle sanzioni dell'Ue contro Mosca per la guerra in Ucraina si configurerebbe come "un reat ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prudenza Italiana Asset Russi