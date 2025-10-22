La prudenza italiana sugli asset russi Il Consiglio europe parte diviso

C’è una linea, che è quella italiana, e ce ne un’altra, che è quella europea. Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per stabilire la sorte dei 200 miliardi di beni russi congelati e detenuti nei forzieri europei, a cominciare dalla finanziaria belga Euroclear. Il Consiglio europeo che si apre domani, è in buona sostanza spaccato. Il pomo della discordia si chiama prestito di riparazione: circa 140 miliardi di euro da girare direttamente all’Ucraina per sostenerne i costi di ricostruzione, da garantire proprio con le riserve della Bank of Russia messe sotto chiave nel Vecchio continente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La prudenza italiana sugli asset russi. Il Consiglio europe parte diviso

Approfondisci con queste news

Il pompiere. Gibran Alcocer · Idea 15. Incendio abitazione, i vigili del fuoco fanno scendere una persona con la scala italiana. Operazione che richiede prudenza e con non pochi rischi.... dal video non si comprende con chiarezza la dinamica dell'intervento. - facebook.com Vai su Facebook

L'economia italiana sta bene, serve farla stare meglio. In un contesto globale segnato da inflazione, rialzo dei tassi e guerre, l'Italia ha tenuto la barra dritta. Ora serve il coraggio di trasformare la prudenza in ambizione economica Di Claudio Cerasa - X Vai su X

Gli asset russi congelati e come usarli per l’Ucraina senza compiere “il furto del secolo” - Dopo l’invasione dell’Ucraina, l’Europa ha bloccato circa 300 miliardi di asset della Federazione russa e di questi 210 si trovano presso la banca belga Euroclear, che, come principale ... Secondo repubblica.it

Sugli asset russi l’Europa stringe il cerchio intorno a Putin - L’Europa, che ha appena dato l’addio, graduale, al gas russo, è pronta a un nuovo affondo. Si legge su formiche.net

Russia, il messaggio dell'ambasciatore: "Italia non sia complice del furto Ue su beni congelati" - L'Italia "non sia complice del furto del secolo", perché l'utilizzo degli asset russi congelati nell'ambito delle sanzioni dell'Ue contro Mosca per la guerra in Ucraina si configurerebbe come "un reat ... Si legge su msn.com