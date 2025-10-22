La protesta nazionale a Messina tutto il movimento No Ponte calabrese varcherà lo Stretto

Messinatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

No ponte Calabria rilancia una nuova mobilitazione popolare. "Il 29 novembre saremo tutte e tutti a Messina per una nuova grande giornata di lotta contro il ponte e per il futuro dello Stretto, per difendere il territorio, la verità e il diritto delle comunità di Sicilia e Calabria a decidere del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

