La protesta nazionale a Messina tutto il movimento No Ponte calabrese varcherà lo Stretto
No ponte Calabria rilancia una nuova mobilitazione popolare. "Il 29 novembre saremo tutte e tutti a Messina per una nuova grande giornata di lotta contro il ponte e per il futuro dello Stretto, per difendere il territorio, la verità e il diritto delle comunità di Sicilia e Calabria a decidere del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
