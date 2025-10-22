La Promessa trame settimanali dal 25 al 31 ottobre | Jana ha un’idea per risollevare le sorti della tenuta

L’atmosfera a La Promessa è particolarmente tesa: la tenuta rischia di andare in rovina, e Cruz, Alonso e Catalina non sembra neppure riuscire a trovare un punto di accordo per cercare di risollevarne le sorti. Se le puntate in onda nella settimana precedente avevano acceso una serie di interrogativi, negli episodi disponibili dal 25 al 31 ottobre su Rete 4 inizieremo a trovare qualche risposta. Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Anticipazioni La Promessa: Cruz disposta a tutto per scoprire chi l’ha tradita. Cruz è ben consapevole che – per scoprire chi l’ha tradita – dovrà essere disposta a pagare un prezzo elevato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

