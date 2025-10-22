la principessa alexandra sorella del granduca e nicolas bagory sono diventati genitori per la seconda volta ecco il nome scelto per il piccolo

«Grande festa alla corte di Lussemburgo, c’è nel regno un bimbo in più», viene da dire, parafrasando un celebre cartone animato degli anni Ottanta. La notizia è freschissima: è stata la corte granducale del piccolo regno nel cuore dell’Europa, poche ore fa, ad annunciare la nascita del tanto atteso figlio della principessa Alexandra, 34 anni, e Nicolas Bagory, 37. A due settimane dall’ abdicazione del granduca Henri e della granduchessa Maria Teresa, è venuto al mondo, dunque, il primo royal baby del regno del granduca Guillaume. Che, per il nuovo arrivato, è lo zio. La principessa Alexandra, infatti, è sua sorella (l’unica femmina). 🔗 Leggi su Amica.it

