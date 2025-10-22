La prima autostrada smart d’Italia è in Fvg | l’uscita si comanda dallo smartphone
Una chiusura d’emergenza in 10 minuti invece che in un’ora, meno rischi per il personale su strada e maggiore sicurezza per tutti gli automobilisti. È l’obiettivo del nuovo sistema di uscita automatica a Portogruaro, una vera rivoluzione tecnologica firmata Autostrade Alto Adriatico e già in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Autostrada A5: inaugurata la prima stazione di ricarica solo elettrica https://motorionline.com/autostrada-a5-inaugurata-la-prima-stazione-di-ricarica-solo-elettrica/… - X Vai su X
Un'auto si è incendiata poco prima delle 10 mentre percorreva l'autostrada A4 in drezione Venezia, tra i caselli di San Giorgio di Nogaro e Latisana. I dettagli qui: http://bit.ly/4oj1PHv - facebook.com Vai su Facebook
La prima autostrada “smart” d’Italia è in Fvg: l’uscita si comanda dallo smartphone - Trieste può attivare la segnaletica verticale fissa con un semplice click, reindirizzando automaticamente il t ... Come scrive udinetoday.it
Su A5 la prima stazione autostradale di ricarica elettrica - Così è definita prima stazione autostradale di ricarica dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici in Italia, realizzata da ... Lo riporta ansa.it