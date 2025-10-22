La prima autostrada smart d’Italia è in Fvg | l’uscita si comanda dallo smartphone

Udinetoday.it | 22 ott 2025

Una chiusura d’emergenza in 10 minuti invece che in un’ora, meno rischi per il personale su strada e maggiore sicurezza per tutti gli automobilisti. È l’obiettivo del nuovo sistema di uscita automatica a Portogruaro, una vera rivoluzione tecnologica firmata Autostrade Alto Adriatico e già in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

