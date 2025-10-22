La dirigente scolastica Cinzia Pettinelli non ci sta e respinge al mittente le accuse di assenza di negoziazione in questa vicenda della ricreazione in aula per i ragazzi dell’‘ Orsini ’. Preside Pettinelli, non c’è proprio margine di trattativa? "Assolutamente sì. Lunedì mattina ho spiegato al rappresentante d’Istituto Michelangelo Galeati, che attualmente è il mio referente, la valenza della circolare emessa che non è nata così all’improvviso, ma è una decisione presa dopo una serie di avvenimenti che non possono più essere tollerati. Ho chiesto un confronto anche tra i rappresentanti di classe prima che decidessero di scioperare, ma non sono stata ascoltata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La preside: "Tra gli studenti noto eccessiva elettricità"