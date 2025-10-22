La preside | Tra gli studenti noto eccessiva elettricità

Ilrestodelcarlino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dirigente scolastica Cinzia Pettinelli non ci sta e respinge al mittente le accuse di assenza di negoziazione in questa vicenda della ricreazione in aula per i ragazzi dell’‘ Orsini ’. Preside Pettinelli, non c’è proprio margine di trattativa? "Assolutamente sì. Lunedì mattina ho spiegato al rappresentante d’Istituto Michelangelo Galeati, che attualmente è il mio referente, la valenza della circolare emessa che non è nata così all’improvviso, ma è una decisione presa dopo una serie di avvenimenti che non possono più essere tollerati. Ho chiesto un confronto anche tra i rappresentanti di classe prima che decidessero di scioperare, ma non sono stata ascoltata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la preside tra gli studenti noto eccessiva elettricit224

© Ilrestodelcarlino.it - La preside: "Tra gli studenti noto eccessiva elettricità"

Argomenti simili trattati di recente

preside studenti noto eccessivaGli studenti vogliono occupare la scuola, la preside chiude i cancelli: tensioni al Mercalli - Al liceo scientifico Giuseppe Mercalli di via Andrea d'Isernia, gli studenti non sono riusciti ad occupare l'istituto, in quanto la preside avrebbe chiuso preventivamente le porte. Segnala napolitoday.it

preside studenti noto eccessivaStudenti vogliono occupare liceo a Napoli, la preside lo chiude - al liceo scientifico Giuseppe Mercalli di Napoli: appresa la volontà degli studenti di occupare l'istituto, la preside ha c ... Come scrive ansa.it

Gaza, il preside del Carducci scuote le coscienze degli studenti: “Imporsi sugli altri è sbagliato, fatevi sentire” - Milano, 30 settembre 2025 – L’istanza per riportare sui banchi di scuola i due diciassettenni del Carducci ai domiciliari per gli scontri in Centrale è stata inoltrata al Tribunale dei minorenni dai ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Preside Studenti Noto Eccessiva