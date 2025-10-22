La prefettura indaga sulla spiaggia di Mondello La Vardera | Finalmente si sta cercando la verità

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prefettura indaga sulla spiaggia di Mondello. Sulla vicenda che riguarda la gestione dell'arenile e le possibili infiltrazioni mafiose vuole far luce anche il prefetto Massimo Mariani. "Ecco non posso che esserne felice anche perché non fa altro che dimostrare che la mia attività ispettiva da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

prefettura indaga spiaggia mondelloPalermo. La cupola di Mondello, la Prefettura indaga su Gm Edil. La Vardera: «Bene così, va fatta chiarezza» - La Gm Edil, l’impresa di Rosario Genova, figlio di Mimmo e nipote del noto boss. libertasicilia.it scrive

Scontro sulla spiaggia di Mondello, la Regione chiede aggiornamenti al prefetto, la Italo Belga audita in antimafia - La società non ci sta a questo giorno a massacro "ribadisce di operare nel perimetro delle norme e di collaborare con tutte le Autorità competenti" ... Scrive blogsicilia.it

Mondello, La Vardera: revocare la concessione demaniale alla Italo-Belga - PALERMO – “Dopo il silenzio imbarazzante da parte dei vertici politici sia della Regione che del Comune non mi resta che chiedere formalmente la revoca della concessione demaniale alla Italo- Da livesicilia.it

