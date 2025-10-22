La Polizia carica… la Manovra | Non c’è niente per le Forze dell’Ordine Protestano anche i Vigili del Fuoco

In attesa dei testi definitivi, malumori e malcontento si accumulano sulla bozza della quarta legge di Bilancio del governo Meloni. Ma ci sono alcuni mal di pancia che per il governo Meloni fanno ancora più rumore. Come quelli che arrivano dalle forze dell’ordine di cui le destre si sono sempre fatto vanto di essere strenui difensori. L’atto d’accusa dei sindacati di Polizia verso il governo. “La bozza della legge di bilancio 2026 dimostra una disattenzione grave nei confronti delle Forze dell’Ordine. Molte delle misure contenute sembrano pensate per colpire più che per sostenere”, hanno scritto in una nota Stefano Paoloni, Domenico Pianese, Valter Mazzetti e Pietro Colapietro, rispettivamente segretari generali dei sindacati di polizia Sap, Coisp, Fsp polizia e Silp Cgil. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

