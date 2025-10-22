Il copione di sempre verrà recitato stamattina al Senato, dove Giorgia Meloni esporrà la posizione italiana sull’Ucraina in vista del Consiglio europeo di domani. Al solito, la maggioranza presenterà e farà approvare una risoluzione generica per coprire le storiche differenze tra Fratelli d’Italia e Forza Italia da una parte, e la Lega filorussa dall’altra. Lega che puntualmente otterrà che non si parli di sanzioni al regime di Mosca. Anche in un altro caso andrà in scena una replica di una pièce già vista mille volte, con le opposizioni che presenteranno almeno quattro documenti diversi. Il problema è sempre quello del no di Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni al sostegno armato a Kyjiv. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La politica estera di Meloni è sempre ambigua, ma l’opposizione non sta tanto meglio