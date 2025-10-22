La politica delle incursioni su Vannacci e Appendino

Quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri al Consiglio Federale della Lega è andato in scena un mezzo processo in contumacia al Generale in Pensione Roberto Vannacci, dopo i flop delle ultime elezioni regionali, specialmente in Toscana, dove era anche responsabile della campagna elettorale. L’europarlamentare eletto con la Lega, di cui è anche vicesegretario federale, non si è presentato alla riunione leghista. Si è però parlato di lui e dei suoi “Team Vannacci”. Lo ha fatto Matteo Salvini che, riferisce l’agenzia ASKANEWS, ha detto: i Team Vannacci “possono essere solo un’associazione culturale, non possono essere soggetti politici”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la politica delle incursioni su vannacci e appendino

© Quotidiano.net - La politica delle incursioni (su Vannacci e Appendino)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Politica: dal 23 al 25 Congresso 'Meritocrazia Italia', tra ospiti Vannacci e presidente Anm - Roma si prepara a ospitare il VII Congresso nazionale di 'Meritocrazia Italia', in programma il 23, 24 e 25 ottobre presso il Teatro Rossini, in piazza di Santa Chiara. Riporta adnkronos.com

Mo: Appendino (M5s), 'Flotilla missione politica, fregata minimo indispensabile' - "Sinceramente non capisco questa enfasi, Crosetto ha fatto il minimo indispensabile mandando la fregata: stiamo parlando di un attacco avvenuto in acque internazionali su ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Politica Incursioni Vannacci Appendino