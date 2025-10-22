la pioggia di 3 mesi ecco dove colpiranno i nubifragi

L'anticiclone se ne sta lontano dal nostro Paese consentendo il continuo ingresso di fronti perturbati da Ovest: il risultato è dato da nubi, piogge intense e persistenti e locali nubifragi con accumuli che in pochi giorni possono anche toccare i 200-250 mm su alcune aree del nostro Paese. Dove si accanirà il maltempo. Il problema nasce anche dai terreni saturi per i fenomeni dei giorni scorsi e altra acqua continuerà a cadere laddove si sono già verificati disagi aumentano i rischi di allagamenti. " Dopo l’intensa perturbazione che ha colpito le regioni tirreniche, un nuovo fronte perturbato scaricherà altra acqua sull’Alta Toscana e lungo tutto il settore occidentale italiano, dalla Liguria fino alla Sicilia", spiega l'esperto meteorologo Lorenzo Tedici de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

