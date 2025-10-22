La Pennicanza il clamoroso regalo di Mina per Fiorello Lui incredulo | Grazie di cuore

Alla terza puntata de La Pennicanza ecco arrivare un vero colpaccio per Fiorello e Biggio, destinatari di una sorpresa incredibile: il jingle cantato da Mina. Nel corso del show in onda su Rai Radio2, lo showman non ha nascosto la sua incredulità: "Nel 2025 con l'intelligenza artificiale tutto. 🔗 Leggi su Today.it

