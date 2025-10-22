La Pennicanza Fiorello | Clamoroso è tutto vero Non tornare qui è una valle di lacrime
Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati per la terza puntata de La Pennicanza e annunciano il grande successo ottenuto in nemmeno una settimana dalla messa in onda. “Ci hanno chiamato i vertici Rai”, perché la trasmissione del 21 ottobre ha ottenuto il massino degli ascolti. Un record cui si aggiunge una grande soddisfazione: Mina ha prestato la sua voce per il jingle. La Pennicanza, è già record negli ascolti. Fiorello e Biggio hanno fatto centro un’altra volta. La nuova stagione de La Pennicanza è già un grande successo. D’altro canto, le avvisaglie c’erano tutte. Sono bastati i dieci minuti della prima puntata di lunedì 20 ottobre per creare un caso, complice l ‘indisposizione di Fiorello. 🔗 Leggi su Dilei.it
