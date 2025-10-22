La paura della Superintelligenza artificiale mette d’accordo il principe Harry e lo stratega Steve Bannon

Una coalizione straordinaria e inaspettata ha unito le proprie voci in un appello senza precedenti: fermare lo sviluppo della superintelligenza artificiale fino a quando non si potrà garantire la sicurezza dell’umanità. Più di 800 personalità pubbliche provenienti dai mondi più diversi hanno firmato ieri una dichiarazione che chiede una moratoria su questa tecnologia emergente, considerata potenzialmente pericolosa per il futuro della civiltà umana. Tra i firmatari figurano nomi che difficilmente ci si aspetterebbe di vedere insieme: il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, l’ex stratega della Casa Bianca di Trump Steve Bannon, il premio Nobel per l’intelligenza artificiale Geoffrey Hinton, l’ex presidente dello Stato Maggiore congiunto degli Stati Uniti Mike Mullen e persino il rapper Will. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La paura della Superintelligenza artificiale mette d’accordo il principe Harry e lo stratega Steve Bannon

