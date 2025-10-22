La Pasticceria Mignone insignita della Medaglia della Città di Napoli
Un riconoscimento che profuma di zucchero, tradizione e orgoglio partenopeo. La Pasticceria Mignone, storica insegna di piazza Cavour fondata il 15 settembre del 2000 dal maestro pasticcere Ugo Mignone e dalla moglie Maria, ha ricevuto la “Medaglia della Città di Napoli”, conferita dal Sindaco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
