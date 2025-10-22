Continua ininterrotta la a serie di problemi che si stanno verificando alla scuola di Maresca. Nei giorni scorsi, si viene a sapere dai genitori dei giovani allievi, che è caduto in tubo di areazione nel bagno degli insegnanti e stamani (ieri mattina) è caduta la parabola dal tetto nel giardino. Per fortuna, in entrambi i casi non c’era nessuno sotto. Contestazioni al servizio della mensa, problemi con lo scuolabus, fogne che allagano gli spazi dove si fa lezione, parabola caduta e tubo della ventilazione che si schianta a terra, tutto in una unica settimana, per giunta in una scuola costruita praticamente ex novo, con una spesa tutt’altro che trascurabile, ben superiore al milione di euro, di cui 400mila euro sborsati dal Comune di San Marcello Piteglio, tra mille sofferenze, disservizi, aumenti di costi e ritardi nella consegna, appare veramente tanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La parabola è caduta nel giardino