la nutrizione come parte della cura oncologica parla de lorenzo favo

Negli ultimi anni, i progressi della ricerca e delle terapie oncologiche hanno migliorato in modo significativo la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti. In Italia circa il 6,2% della popolazione vive con una diagnosi di tumore, di cui circa la metà guarisce. Ma il successo clinico non esaurisce la sfida, occorre infatti accompagnare la guarigione con percorsi di riabilitazione, supporto psicologico e, soprattutto, un’attenzione costante alla nutrizione, componente essenziale del benessere e dell’efficacia terapeutica. La malnutrizione, infatti, resta una delle criticità più sottovalutate nei percorsi oncologici, con ricadute importanti sia sulla risposta ai trattamenti sia sulla sostenibilità complessiva del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Formiche.net

