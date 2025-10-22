La nuova stagione di musica del Nuovo si apre con Athalia di Handel

Si avvicina la data di avvio del nuovo cartellone musicale del Teatro Nuovo Giovanni da Udine: la Stagione di Musica 202526 firmata dal direttore artistico Paolo Cascio prenderà infatti il via ufficialmente sabato 25 ottobre con l’esecuzione dello splendido oratorio Athalia, seconda tappa del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Comedy Central IT. . Problemi con l'AI. #BeavisAndButthead nuova stagione, ogni venerdì alle 22:30 su #ComedyCentralItalia, (@skyitalia 129, Sky Glass 121) e in streaming su @nowtvit - facebook.com Vai su Facebook

Il Teatro Torlonia inaugura la nuova Stagione dal 23 ottobre al 2 novembre con il ritorno in scena di Giovanna d’Arco Un ritratto audace e anticonformista della pulzella d’Orléans, avvolta dalla regia intima e antieroica di Luca De Fusco. A interpretarla è la gi - X Vai su X

Teatro di Fiesole, una stagione tra musica, pensieri e parole - Grandi nomi, debutti attesi e ritorni di successo per la nuova stagione del Teatro di Fiesole, in programma da oggi, 19 ottobre, al 24 maggio 2026. Secondo toscanaoggi.it

GialappaShow: stasera su TV8 e Sky al via la nuova stagione. Miriam Leone è la prima co-conduttrice - Ricomincia la stagione delle risate con il GialappaShow, che torna ogni lunedì in prima serata su TV8 con gli sketch comici più divertenti della TV: ospiti e anticipazioni della prima puntata ... Da msn.com

Catanzaro, il Politeama presenta la nuova stagione teatrale - “Un sogno a sipario aperto”: il Politeama di Catanzaro presenta la nuova stagione con matinée per le scuole, prosa, musica e grandi artisti. Secondo catanzaroinforma.it