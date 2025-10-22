La nuova stagione di musica del Nuovo si apre con Athalia di Handel

Si avvicina la data di avvio del nuovo cartellone musicale del Teatro Nuovo Giovanni da Udine: la Stagione di Musica 202526 firmata dal direttore artistico Paolo Cascio prenderà infatti il via ufficialmente sabato 25 ottobre con l’esecuzione dello splendido oratorio Athalia, seconda tappa del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

