La nuova stagione del teatro Jolly | 11 spettacoli comici tra magia cabaret comici storici e new entry

La nuova stagione 2025-2026 del Teatro Jolly di Palermo si annuncia ricca e variegata, adatta alla famiglia e al pubblico di ogni età.Il primo spettacolo è “No, ma dai. incredibile” in scena dal 24 al 26 ottobre 2025 è un vero e proprio “Gran Galà” di magia, con una verve sempre comica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it