La Nuova Sondrio saluta la Coppa Italia

Sondriotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di serie D: fatale ai biancazzurri di mister Amelia la sconfitta per 3-0 rimediata oggi pomeriggio a Pero contro il Club Milano nella gara valida per i sedicesimi di finale.Il primo tempoIl tecnico biancazzurro opera un pò di turnover rispetto alla. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

