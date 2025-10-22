La nuova sfida di Mathieu Blanchard inizia in modo orribile | Insonne a vomitare credevo di morire
Il pluricampione di ultra rail Mathieu Blanchard è stato messo KO dalla sua nuova ultima sfida ai limiti dell'impossibile: affrontare la transoceanica "Transat Café L’Or" senza alcuna esperienza, in barca a vela. Oltre 3 mila miglia senza scali in mare aperto: "Ma non rinuncio. Le situazioni estreme, in cui soffro, mi rendono felice". 🔗 Leggi su Fanpage.it
