La nuova sfida di Mathieu Blanchard inizia in modo orribile | Insonne a vomitare credevo di morire 

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pluricampione di ultra rail Mathieu Blanchard è stato messo KO dalla sua nuova ultima sfida ai limiti dell'impossibile: affrontare la transoceanica "Transat Café L’Or" senza alcuna esperienza, in barca a vela. Oltre 3 mila miglia senza scali in mare aperto: "Ma non rinuncio. Le situazioni estreme, in cui soffro, mi rendono felice". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Bucarest, le azioni di Mosca nuova sfida per il Mar Nero - La Romania ha condannato con forza l'ingresso di un drone russo nel proprio spazio aereo affermando che le azioni di Mosca rappresentano una "nuova sfida" per la sicurezza del Mar Nero. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuova Sfida Mathieu Blanchard