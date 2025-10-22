La nuova mappa del Medio Oriente – Panorama in edicola

L’editoriale del direttore: I sindacati alleggeriscono gli stipendi. La Cgil di Maurizio Landini ha abbandonato i temi tradizionali del lavoro per abbracciare battaglie politiche e ideologiche, come Gaza o il clima. Dietro la svolta c’è la strategia personale del segretario, deciso a contrastare i sindacati autonomi e a prepararsi a una carriera politica, spostando la confederazione su posizioni sempre più radicali e militanti, nel tentativo di trasformarla in un vero movimento di sinistra antagonista.. Sfoglia il numero in edicola e abbonati La copertina: La scommessa di Trump, nel nome di Abramo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La nuova mappa del Medio Oriente – Panorama in edicola

Sindacati in crisi d'identità, Trump in versione pacificatore, la Lega che si divide, hacker che colpiscono le fabbriche e una Francia sull'orlo della rivolta: il nuovo numero racconta la metamorfosi ...

