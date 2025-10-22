La Notte nel Cuore anticipazioni ventottesima puntata di domenica 26 ottobre 2025 | Melek lascia la famiglia e va a vivere con Cihan

La tensione tra Cihan Sansalan e Nuh Çakirca esplode nella ventottesima puntata di La Notte nel Cuore, in prima serata su Canale 5 domenica 26 ottobre 2025. Un pugno in pieno volto scatena la reazione di Sevilay, che abbandona Nuh, mentre Melek prende una decisione destinata a cambiare gli equilibri: trasferirsi da Cihan. Indice. La Notte Nel Cuore, anticipazioni 26 ottobre 2025 1×72 – La proposta ufficiale e il ribaltone alla villa. 1×73 – L’arresto di Nuh e l’incidente di Sumru. 1×74 – L’ira di Cihan e la scelta di Melek.. Perché questa puntata è cruciale. Dove e quando vederla. FAQ La Notte nel Cuore anticipazioni 26 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

